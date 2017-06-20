Гей-парад в Киеве прошел вчера, 18 июня, несмотря на то, что еще накануне местные националисты заблокировали центральные улицы города, для того, чтобы по нему не прошли члены нетрадиционных секс-меньшинств. После шествия радикалы набросились на двух членов ЛГБТ движения, в результате чего их пришлось срочно доставить в медицинское учреждение.

Вчера, восемнадцатого июня, киевские радикалы осуществили нападение на участников запланированного в Киеве гей-парада. Драка произошла в самом центре украинской столицы. Один из националистов брызнул участнику ЛГБТ-марша в лицо из газового баллончика, второго гей-активиста избили. Пострадавшие были срочно госпитализированы.

Полиция задержала нападавших. Один из них молодой парень двадцати двух лет, проживающий в Киеве. При обыске у него нашли нож, газовый баллончик, балаклаву и капу, после чего он был доставлен в местное отделение полиции, где его допросили следователи.

Напомним, что еще до начала шествия киевские националисты стали блокировать центральные улицы столицы для воспрепятствования движению приверженцев секс-меньшинств. Полиции пришлось вмешаться и арестовать шесть человек, пытающихся создать преграды гей-параду.

Напомним, что гей-парад, выступающий за равные права ЛГБТ-сообществ с остальными киевлянами, организовала общественная организация “КиевПрайд”. По ее оценкам, в марше приняли участие около пяти тысяч человек. Представители ООН предварительно выразили надежду, что гей-парад в украинской столицы пройдет без помех и насилия, так как ООН давно обеспокоена нарушением прав геев на Украине. Полиция Киева была вынуждена принять усиленные меры безопасности.