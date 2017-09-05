Геноцид в Мьянме: чувашский муфтий Альбир Крганов резко осудил последние события в Мьянме, из-за которых в этой стране погибло много мусульман. По словам Крганова, право на жизнь — является базовым правом человека, которое теперь грубо попирается. При этом, как считает муфтий, снова в корыстных политических целях используется ислам.

Альбир Крганов — религиозный лидер мусульман Чувашии, отправил в ООН послание в котором просил ее обратить внимание на массовый геноцид мусульман в Мьянме. По его словам, в этой стране сегодня попирается самое главное и неотъемлемое право человека — право на жизнь. В послании муфтия говорится, что сегодня во всем мире религию часто используют недобросовестные люди в своих политических, корыстных целях, разжигая тем самым ненависть и религиозную нетерпимость между народами. Основным источником такой опасности Крганов считает так называемые “псевдозападные демократии”.

Он обратил внимание ООН что весь мусульманский мир серьезно встревожен тем, что происходит в Мьянме, где гибнет мирное мусульманское население, включая женщин и детей. Напомним, что вооруженное столкновение между исламскими боевиками и правительственными войсками в Мьянме началось двадцать пятого августа, когда боевики обстреляли несколько полицейских постов.

С этого момента под предлогом истребления и поиска террористов, от правительственных войск стало страдать и мирное мусульманское население. Свое возмущение сложившейся ситуацией в Мьянме, которую тут же назвали геноцидом, помимо мусульман, выразили многие главы стран мира и политики.