Голосование на референдуме в Турции об изменениях в Конституции началось 16 апреля

Референдум в Турции о поправках в Конституцию страны начался сегодня, 16 апреля. Турецкие граждане проголосуют «за» или «против» расширения полномочий президента страны Реджепа Эрдогана. Если граждане поддержат проект изменений в Конституцию, то президент получит расширенные полномочия и возможность переизбираться еще на два срока.

Всего в референдуме планируют проголосовать порядка 55,3 миллиона турецких граждан. Голосование состоится на более чем 167 тысячах участков. Кроме того, турецкие граждане, находящиеся за пределами страны, проголосовали на референдуме ранее, а отдельно проголосуют турецкие заключенные. Участки открылись с утра: голосование началось в восемь часов по местному времени и продлится до пяти вечера.

Ранее проект изменений в Конституцию был одобрен парламентом Турецкой Республики. Президент Эрдоган также подписал документ, тем самым тоже одобрив реформу. Теперь дело осталось за самыми гражданами.

В проекте указано, что полномочия главы государства будут значительно расширены. Эрдоган получит право избираться на новые сроки. По состоянию на текущий момент турецкое законодательство позволяет главе государства управлять страной не более двух сроков. Второй срок нынешнего президента уже подходит к концу.

Кроме того, реформа позволит Реджепу Эрдогану лично назначать министров и высокопоставленных чиновников, а должность премьера страны будет ликвидирована. Фактически президент получит право ликвидировать и парламент, а все важные решения сможет принимать сам.

Ранее в России выразили опасения насчет возможной попытки восстания или госпереворота после завершения референдума.