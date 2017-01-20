Гражданин России 15 лет был узником Гуантанамо: Равиль Мингазов передан ОАЭ

Пентагон передал ОАЭ и Саудовской Аравии узников из Гуантанамо. В этот список попал россиянин Равиль Мингазов. Об этом передает одно из российских изданий.

Помимо Мингазова властям ОАЭ передали Хаджи Вали Мухаммед, Йассим Касим. Что касается четвертого узника, теперь он будет находиться в Саудовской Аравии. Стоит отметить, что Америка поблагодарила страны за данный гуманитарный жест, а также за поддержку усилий США в процессе закрытия данной тюрьмы. Россиянин попал в тюрьму 15 лет назад, он был арестован в Пакистане. Американские спецслужбы утверждают, что мужчина участвовал в тренингах, предназначенных для террористов. Поэтому он попал в список самых опасных узников. Мужчина отрицал эти обвинения. Граждан РФ является бывшим танцором балета. МИД РФ много раз требовала вернуть Мингазова на Родину.

Напомним, Гуантанамо известная всему миру тюрьма, она создана для потенциальных террористов. Ее открыли после ужасных событий 11 сентября 2001 года. На сегодняшний день на базе находятся более 160 узников, большинству из них не были предъявлены официальные обвинения. Обвиняемые не имеют доступа к справедливому правосудию, что является нарушением норм международного права.