Тело молодой девушки, которая была гражданкой России, было обнаружено полицией в штате Орегон, США. По предварительной версии, девушка была убита в ходе бытовой ссоры со своим любимым человеком. Детали дела пока не оглашаются, но уже есть подозреваемый в убийстве.

Как стало известно из агентства Ассошиэйтед Пресс, молодая девушка Анна Репкина, возраст которой на момент убийства составлял 27 лет, в начале весны прибыла в США. Причина, побудившая парня девушки пойти на преступление пока уточняется, хотя предварительная версия – это любовные отношения. Как сообщают правоохранительные органы штата Орегон (именно там было обнаружено тело), в деле фигурирует Уильям Харгроув, у которого с А. Репкиной были любовные отношения. Причиной убийства может быть «любовный треугольник», в котором была замешена и другая женщина.