Гройсман произвел подсчет убытков от блокировки торговых путей из Донбасса

Премьер министр Украины Владимир Гройсман произвел подсчет убытков от блокировки торговых путей идущих из Донбасса. В общей сложности потери в экономике составили примерно один процент от общей суммы ВВП за год.

Недавно Премьер Министр Украины — Владимир Гройсман назвал сумму, которую потеряла Украина из-за блокады Донбасса. Как оказалось, это обернулось не самыми приятными последствиями для государства. Украина лишилась одного процента годового ВВП из-за своей политики.

«Когда вы своими действиями заставляете сегодня страну отказаться от одного процента ВВП — это означает, что сотни миллиардов не поступит в экономику страны. Ваши действия являются безответственными «, — сказал Гройсман в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде, обращаясь к депутатами — организаторам блокады.

Это означает, что украинская экономика не получит несколько сотен миллиардов. Он назвал действия организаторов блокады противоречащими интересам Украины, не только в области экономики, в том числе и энергетики.