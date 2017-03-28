Грузия дождалась безвизового режима с ЕС

Вступил в силу специальный режим, предусматривающий посещение стран ЕС жителями Грузии без виз. С сегодняшнего дня все грузины могут по своим биометрическим паспортам путешествовать по европейским странам.

Советом ЕС в конце февраля текущего года был утвержден безвизовый режим для Грузии, в первый день марта прошла торжественная церемония, на которой произошло подписание соответствующего документа. После данное решение было опубликовано в официальном издании союза. Это произошло 8 марта, по правилам безвизовый режим должен вступить в силу по окончанию 20 дней. С 28 марта грузинские граждане, которые проживают в Южной Осетии, Абхазии могут посетить ЕС. Теперь граждане Грузии имеют право с помощью биометрических паспортов путешествовать на территории 22 стран, а также Болгарии, Исландии, Хорватии, Норвегии, Румынии, Швейцарии, Кипра, Лихтенштейна.

На протяжении пары дней грузинское население празднует решение европейского союза, которое ждали долго. Необходимо отметить, что эти торжества будут продолжаться еще на протяжении одного дня, их начало было положено 26 числа.

Грузинские власти с начала текущего года решили провести со своими гражданами масштабную информационную кампанию, направленную на разъяснение правил, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать во время посещения стран ЕС. Целью этого является предотвращение возможных нарушений людьми, чтобы не повлечь за собой приостановку данного режима.