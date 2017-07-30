Гульнара Каримова предъявили обвинения в вымогательстве крупных денежных сумм. На основании преступных действий на нее заведено уголовное дело на Родине. В Генпрокуратуре Республики заявили, что дочь бывшего лидера Узбекистана участвовала в криминальной группировке, подделывала документы, не платила налоги.

Стало известно, что старшая дочка главы Узбекистана, который скончался в прошлом году, находится под стражей. В Генпрокуратуре Республики рассказали, что четыре года назад на Гульнару Каримову было заведено уголовное дело, из-за неуплаты налогов, участия в криминальной группе, а также вымогательства больших денежных сумм, акций, имущества. Дочери бывшего главы Республики предъявили обвинения по ряду статей из УК.

Отмечается, что Каримова занималась подделкой документов, мошеннической деятельностью, легализацией криминального дохода. В правоохранительных органах утверждают, что Гульнара скрывала иностранную валюту, сумма которой около 2 млрд долларов и 30 млн евро. Эти средства были получены в качестве «отката» на счета, принадлежащих оффшорным фирмам, которыми руководила криминальная группировка. В прокуратуре заявили, что это не полный список обвинений. На основании этих преступлений, Каримову приговорили к 5-и годам лишения свободы

Напомним, три года назад появилась информация, что дочь узбекистанского президента находится под домашним арестом. Ранее издание Германии оценило ее состояние в 570 млн долларов. После смерти главы Республики, ее называли главным преемником отца.