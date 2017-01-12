ИГИЛ и «Талибан» развязали «священную войну» друг против друга в Афганистане – СМИ

ИГИЛ и «Талибан» объявили друг другу «джихад». По сообщениям СМИ, боевые действия между представителями двух группировок уже происходят в некоторых районах Афганистана.

Две радикальные группировки Ближнего Востока, «Исламское государство» и «Талибан» развязали войну друг против друга на территории Афганистана – родины «Талибана». «Джихад» считается у радикальных мусульман «священной войной», «войной против неверных». Точные причины и обстоятельства развязавшейся вражды между вооруженными группировками пока не называются СМИ.

О событиях на Ближнем Востоке сообщают российские издания с ссылкой на источники с места событий. По информации «Звезды» основные и интенсивные боевые действия между группировками происходят в афганском районе Гильменд, где, как известно, позиции «Талибана» очень крепки.

Кроме того, афганская полиция сообщает о боестолкновениях в других районах Афганского государства. В частности, военные действия продолжаются в Нангархаре и Забуле. Информации о потерях с обеих сторон, а также о жертвах среди гражданского населения у российских СМИ пока нет.

«Исламское государство» — радикальная исламистская группировка, запрещенная на территории РФ и во многих других странах. Российские войска ведут борьбу против ИГИЛ на территории Сирии, поддерживая местный правительственный режим Башара Асада.