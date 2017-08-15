Игра Престолов: сразу четыре человека были арестованы в Индии по подозрению в утечке информации о новых сезонах популярного фильма. Все задержанные работают в компании, которая официально занимается распространением сериала через спецприложение.

По сообщению информационного агентства “Новости”, в Индии правоохранителями были арестованы сразу четыре человека, которым предъявили обвинение в распространении информации о новых сезонах популярного во всем мире телесериала “Игра престолов”. До того, как новая серия выйдет на экраны, ее сюжет и другие нюансы запрещено разглашать всем, кто имеет отношение к созданию и официальному прокату кинопродукта.

По имеющейся информации, все четыре человека являлись сотрудниками компании, которая на законном уровне распространяла сериал по всему миру через спецприложение. Именно эта компания и подала соответствующее заявление в полицию.

Акбар Патан, заместитель комиссара местного отделения полиции в Индии, рассказал, что ими были арестованы люди, которые занимались незаконным распространением информации о 4-ом эпизоде 7-го сезона кинокартины. На данный момент, по данному факту проводится расследование, все это время задержанные будут находиться под арестом.

Напомним, что до этого в СМИ сообщалось о хакерской атаке на телеканал НВО, в результате которого в руках злоумышленников оказался сценарий не вышедшего на экраны эпизода из “Игры престолов”.