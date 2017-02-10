Игра «Синий кит» едва не убила две 13-летние девочки в Костанае

Новые тревожные случаи последствий игры «Синий кит» зафиксированы в Казахстане. В Костанае накануне были предотвращены два подростковых самоубийства. Следователи рассказали, что с собой пытались покончить две тринадцатилетние девочки, которые, как уже выяснилось, были участниками смертельной игры.

В последнее время мода на «группы смерти» и «смертельные игры» распространилась и на среднеазиатские страны. Если в 2016 году о них знали почти исключительно только в России, то в новом году тревожные сообщения начали поступать и из других стран постсоветского пространства. Очень громко тревогу бьют в Казахстане. Там местные власти уже начали кампанию по борьбе со смертельными играми. Однако в Астане отмечают, что бороться с угрозой, которая по сути является виртуальной, очень не просто. А заблокировать группы, которые созданы на базе российского сайта, местные власти просто не в силе.

Две попытки самоубийства в Костанае удалось предотвратить. Инцидент произошел шестого февраля. Сценарий тот же: подросткам присылались задания ранним утром, а финальное задание – совершить суицид, игроки получили на 50-й день игры.

В России уже заблокировали целый ряд подозрительных сообществ. Однако вместе с ажиотажем на «группы смерти» в СМИ, в социальных сетях «Синий кит», «Тихий дом», «ЯвИгре» и пр. стали чем-то вроде подростковой моды. В соц. сетях созданы десятки групп и открытых пабликов, и разобраться, какие из них действительно несут угрозу российским детям, достаточно сложно.