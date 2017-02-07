Игра «Синий кит»: казахские следователи проверяют администратора сообщества «Типичный Семск» в соц. сети «ВКонтакте»

Казахские следователи начали проверку сообщества «Типичный Семск», администрация которого, предположительно, могла пропагандировать игру «Синий кит», связанную с подростковыми самоубийствами. Накануне в казахском городе Семей были выявлены две попытки суицида среди девочек-подростков, которые, как выяснились, были участницами смертельной игры.

Две девочки, учащиеся колледжа шестнадцати и семнадцати лет возрастом, совершили попытки покончить с собой. В ходе проверки следователи установили, что обе девочки состояли в группах, пропагандирующих самоубийства. Кроме того, в социальных сетях найдены комментарии этих девочек, в которых они положительно отзываются о данных сообществах.

По состоянию на текущий момент, казахские правоохранители знают о девяти группах в соц. сети «ВКонтакте», которые пропагандируют суицид. Однако заблокировать их власти не могут, поскольку все они базируются на российском сайте и доступа у казахских властей к нему нет.

Зато следователи тщательно изучают содержимое группы «Типичный Семск», администраторы которого, возможно, имеют причастие к пропаганде суицида.

«Синий кит», «Тихий дом», «Дом китов» — виртуальные игры, набирающие популярность в последние недели. Наиболее остро эта проблема стоит в Кыргызстане и Казахстане. В России пока официально не подтверждено ни одного случая подросткового самоубийства, связанного с одной из этих игр.

Суть игры заключается в том, что участникам на протяжении пятидесяти дней высылаются пятьдесят заданий, а последнее задание – покончить с собой. Участнику присылается сообщение с его точным адресом и угрозой расправиться с его родителями, если он не покончит с собой.