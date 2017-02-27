Игра «Синий кит»: в Киеве задержали и отпустили двух кураторов «группы смерти»

В Киеве задержали двух администратором игры «Синий кит». Задержанными оказались студенты местных вузов. Однако предъявить обвинения им у следователей не получилось. Как рассказали в Нацполиции, по отношению к задержанным не удалось установить состав преступления.

Как выяснилось в ходе проверки, студенты действительно были кураторами так называемой «группы смерти». Однако в ходе допроса те рассказали, что злого умысла не имели. Оказывается, студенты учились на медиков и таким образом пытались провести эксперимент: посредством курирования детей, склонных к суициду, пытались выяснить, как работает подростковая психика и что заставляет подростков выполнять смертельно опасные задания.

Вскоре задержанных студентов пришлось отпустить. Обвинений им не предъявляли. К счастью, жертв у двух студентов-кураторов не оказалось.

Несмотря на то, что задержанных студентов отпустили, украинская полиция продолжает расследование дела о «группах смерти». В настоящее время следователи «ведут» десятки администраторов таких групп, однако задержать их пока не удается. Также в руководстве Нацполиции отметили, что большинство кураторов находятся на территории Российской Федерации. Поэтому применить действия в их отношении украинские правоохранители не могут.

В свою очередь в РФ и других странах бывшего СССР продолжаются следственные действия по факту доведения подростков до самоубийств.