Имя убийцы Моторолы: за смертью командира «Спарты» стоит украинский майор Павел Балов

В ЛНР задержали украинских военных, один из которых рассказал, кто является убийцей Моторолы командира «Спарты». Покушение на лидера батальона ополченцев спланировала контрразведка СБУ.

Недавно Леонид Пасечник, который является министром госбезопасности ЛНР, заявил, что в смерти Гиви и Олега Анащенко замешаны одни и те же личности. Он утверждает, что покушения подготовили специалисты восьмого полка спецназначения из Хмельницка, по подготовленному плану отдела контрразведки украинской службы безопасности. МГБ ЛНР сообщает, что руководителем данного полка является Олег Нечаев, а должность начальника этого отдела занимает майор Павел Балов.

Правоохранительные органы Республики заявили, что ими были задержаны военнослужащие Украины, которые подозреваются в убийстве начальника управления республиканской Народной милиции, а также в других террористических актах. Во время допроса Иван Деев, который является задержанным, поведал об услышанной им информации, что именно Балов стоит за покушением на Моторолу. По его словам, мужчина поделился, что до совершения данного действия ему пришлось пройти специальную подготовку, связанную с подрывом лифта.

Напомним, покушение на Моторолу произошло в середине октября прошлого года. В результате происшествия погиб командир и его охранник. Злоумышленники установили взрывчатку в лифте дома, где проживал Арсен Павлов вместе со своей семьей.