Инаугурация Дональда Трампа: американский президент дал присягу на Библии

20 января 2017 г. возле Капитолия прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Несмотря на акции, бойкоты и демонстрации, мирная передача власти прошла подобающе. Президент принял присягу на двух Библиях, Одно Священное Писание принадлежало Аврааму Линкольну, а второе – самому Дональду Трампу с детства. Конституция не оговаривает клятву на священном тексте, но и не запрещает его.

Не все демократы принимают выбор Америки, потому устраивают акции бойкоты. Одни из них не явились на торжественную церемонию, другие отказались сдавать на дни торжеств квартиры республиканцам. Со всего «Библейского кольца», из «трамповских» штатов в Вашингтон съехались американцы – белые и явно с ковбойскими замашками. Они характеризовали «одноэтажную» Америку. Присяга республиканца показала – США расколоты, между их слоями населения вырастает пропасть, которая будет со временем лишь усугубляться. Вместо поздравлений доносилась антифашистские лозунги, призывы остановить притеснения секс-меньшинств, от Трампа требовали заниматься экологией, а не внешней и внутренней политикой страны.

Демократы до сих пор не верят, что проиграли выборы. Они продолжают искать в своем поражении виноватых, обвинять русских хакеров и не верить в победу, которая «шита белыми нитками». Уходя из власти, Барак Обама заявил, что Америка – не проект одного человека, и не финансовая корпорация. Это — единая нация, в которой важно понятие «мы». Но Трамп искренне считает, что если власть раньше принадлежала лишь горстке политиков, то сейчас она принадлежит народу.