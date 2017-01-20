Инаугурация Дональда Трампа прямая трансляция: будущий президент США произнесет присягу

Сегодня в 20:00 по московскому времени в США пройдет инаугурация Дональда Трампа. Исходя из Конституции страны, в полдень сегодняшнего числа заканчиваются полномочия нынешнего президента. Об этом передает одно из российских изданий. Сообщается, что пару часов назад Барок Обама уже покинул Белый дом, его вещи были вывезены.

Начнется мероприятие с присяги, которую должен будет произнести Майк Пенс, являющийся новым вице-президентом, а после сам Трамп. Управлять церемонией будет Джон Робертс, занимающий должность председателя Верховного суда. Что касается присяги, она будет проходить в Капитолии. Каждый желающий сможет посмотреть данную церемонию, для этого необходимо получить специальный бесплатный билет. Ожидается, что возле Белого дома пройдет парад. Стоит отметить, что данный день является выходным для жителей округа Колумбия. На мероприятие приглашены более 1500 высокопоставленных чиновников, политиков, бывшие главы Америки, министры, губернаторы, военнослужащие.

В вечернее время в Вашингтоне ожидаются балы, билеты на которые продавали на сайте инаугурационного комитета. Их стоимость равнялась 60$. Необходимо отметить, что сегодня планировалось около 100 акций, которые направлены против будущего президента, а также в его поддержку.