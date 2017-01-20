Инаугурация Трампа пройдет в сопровождении протестов и бойкотов

Избранный президент Дональд Трамп не боится протестов и бойкотов, которые будут сопровождать его инаугурацию сегодня, 20 января. Он призвал всех, кто выражает ему протест, игнорируя церемонию, сдать входные билеты. Они пригодятся тем, кто захочет присутствовать. Такое интервью дал 45-ый президент США каналу «Fox News».

По традиции, приглашение на инаугурацию получают все конгрессмены, независимо от партии, но 60 сенаторов-демократов заявили, что не придут на присягу. Их билеты в Интернете быстро продадут – стоячие места возле платформы на Капитолийском холме стоят 400 долларов, сидячие – 19.тыс. долларов. Бойкотировать торжественное принятие присяги намерены только те, кто получил билеты через комитет. Звезд мировой величины тоже не ожидается на инаугурации, поскольку большинство из них поддерживали Клинтон. Но отсутствие шоу не помешает торжествам по поводу присяги Трампа длиться почти неделю.

Мария Захарова, представитель МИДа России, заявила, что ждет потепления между США и РФ, и что «холодная война» прекратится. Ведь Барак Обама уходит из политики, а с ним – его команда, которая создала «железный занавес» между странами искусственно. Но Дональд Трамп может повести себя странно и непредсказуемо: «торговать» не своими санкциями, угрожать военным и ядерным потенциалом, требовать уступки. Дружба между Россией и США может быть реальностью, а может оказаться просто предвыборной риторикой.