Индийская телеведущая сообщила новость о смерти своего мужа в ДТП в прямом эфире

Индийская ведущая канала новостей передала информацию о смерти собственного мужа в прямом эфире. На телеканал IBC24 поступила срочная новость о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. Ведущая новостей Суприт Каур поняла, что в ДТП погиб ее муж, только когда увидела кадры с места событий.

Начиная передавать материал о смертельной аварии, ведущая новостей Суприт Каур даже не подозревала, что в том происшествии погиб ее муж. Женщина осознала, что речь идет о ее супруге, только когда поняла, что автомобиль, попавший в аварию, похож на машину ее мужа, а маршрут движения тоже аналогичен. Несмотря на это, ведущая мужественно дочитала текст новости до конца эфира. После включения она перезвонила корреспонденту с места событий и уточнила информацию о погибших. Среди жертв действительно оказался ее супруг.

Как рассказали в руководстве канала IBC24, после того, как подозрения Суприт подтвердились, она потеряла самообладание. Тем не менее, на канале поражены мужеством и преданностью своей сотрудницы, которая не потеряла самообладание в столь тяжелый момент.

Случай на индийском ТВ разлетелся по всему миру. Запись этого выпуска новостей была опубликована на youtube-канале IBC24 восьмого апреля, и к текущему времени набрала уже около семи миллионов просмотров. Весть о происшествии разлетелась по всему миру, в том числе и в России. Дальнейшая судьба мужественной телеведущей пока остается неизвестной.