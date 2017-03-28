Инфаркт Романа Насирова был выдуман врачами Феофании

Медицинскими работниками Феофании необоснованно было преувеличено состояние здоровья Романа Насирова, который является главой ГФС.

Клинично-экспертная комиссия украинского Минздрава пришла к выводу, который касается диагноза, поставленного Насирову в медучреждении Феофании.

«Врачи не имели объективных оснований, чтобы устанавливать ранее озвученный диагноз главы ГФС. Комиссия министерства смогла выявить некоторые нарушения, которые были выполнены во время процедуры выписки пациента», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Эти данные были переданы в НАБУ. Необходимо отметить, что бюро приняло решение обратиться в министерство для проведения экспертизы, направленной на установления качества оказанной медицинской помощи. Причиной этого стало разногласие установленных диагнозов Насирова.

«Комиссия смогла выявить факты нарушения в этом лечебном учреждении», — говорится в заявлении НАБУ.

В день выявления нарушений, глава ГФС был осведомлен о результатах расследования. Несмотря на это его не перевели в заведение для временного содержания, из-за стремительного ухудшения состояния его здоровья.

Напомним, после задержания мужчины по подозрению в преступлении, он был на носилках вывезен из Феофании, медики утверждали, что у Насирова случился инфаркт. Немного позже Мустафа Найем, который является нардепом, поведал о необычайном выздоровлении руководителя ГФС менее чем через сутки.