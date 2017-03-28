Инициатором ввода очередных антироссийских санкций была администрация прошлого лидера Америки

Оказывается, принятие решения о введении очередных противороссийских санкций было принято администрацией предыдущего президента США. Об этом журналистам завил официальный пресс-секретарь Госдепа.

Обратим ваше внимание на то, что решение о вводе новых санкций в отношении нескольких российских компаний произошло буквально в последние дни правления Барака Обамы. После чего оно попало в руки новой администрации, а затем и в конгресс, где получило одобрение.

Неделю назад начали действовать очередные санкции, направленные против нескольких российских компаний. Это было связано с новым американским законом, который призван ограничить распространение ядерного оружия по всему миру. Однако, причем здесь российские компании, представитель государственного департамента не уточнил.