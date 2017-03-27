Сегодня стало известно о том, что Иран наложил санкции на полтора десятка американских компаний, которые по мнению правительства, оказывают поддержку террористическим организациям. Об этом передает агентство «Tasnim».

Введение санкций против американских компаний является ответной мерой, на санкции со стороны США. Это коснутся 15-ти американских организаций, которые имеют отношение к преступлениям сионистов, а также оказывающих поддержку террористическим организациям.

Напомним, что государственный департамент США ввел санкции против 30 юридических и физических лиц, являющихся гражданами десяти разны стран. Такое решение было принято в связи с принятием нового закона об ограничении распространения оружия массового поражения.