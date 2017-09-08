Ирма ураган: стихия устроила блэкаут в Пуэрто-Рико, Флорида отключает АЭС

Ураган «Ирма» движется в сторону Соединенных Штатов Америки, сметая у себя на пути инфраструктуру и дома на островах Карибского бассейна. Стихия уже обесточила в Пуэрто-Рико четверть острова, а штат Флорида в страхе перед «Ирмой» отключает АЭС – этого требуют правила безопасности.

Урагану «Ирма», бушующему сейчас в Карибском бассейне, метеорологи присвоили «фиолетовый уровень опасности» — нынешняя стихия даже страшнее урагана «Харви» с «красным уровнем». Флорида готовится к «визиту» урагана, отключая электростанции, а Пуэрто-Рико, государство под управлением США, погрузилось во тьму – порывы ветра обесточили примерно четверть территории страны. Флорида решила не рисковать своими АЭС, хотя у атомных объектов компании FPL достаточно сильное укрепление, «Тёрки-Пойнт» и «Сент-Луси» выдерживают ураганы, ливни, штормы и подтопления.

Сейчас штат Флорида оповещает население на многих языках национальных меньшинств, даже на русском, чтобы все успели спастись. Дональд Трамп уверен, что американцам остается только молиться – «Ирма» еще не завершила свой разрушающий путь, а в водах Атлантики уже формируются ураганы «Катя» и «Хосе». Курорты, которыми раньше могла похвастаться Америка, превратились в зону бедствия, заморские колонии ряда европейских стран просят о помощи, остров Барбуда признан непригодным для дальнейшей жизни.

По словам метеорологов, редкий ураган сохраняет силу несколько суток подряд, оставаясь все таким же быстрым, мощным и разрушительным. Он не «выдохся» даже за 35 часов и будет все таким же мощным ближайшие два дня.