Исполнительница «Ламбады» Лоалва Браз погибла в Бразилии

В Бразилии была ограблена и убита исполнительница знаменитого хита «Ламбада» Лоавла Браз. Тело было обнаружено обгоревшим в машине, а из гостиницы, которой Браз владела последние годы, пропали деньги. Подозреваются двое неизвестных, которые были замечены сначала в номере певицы, а потом пожгли ее гостиницу. Преступники пойманы и дают показания.

По данным Бразильской полиции, злоумышленники не хотели убивать певицу, но она оказала сопротивление и стала звать на помощь. Жизнь Лоалвы Браз расценили в 4,5 тыс. долларов, стоимость фарфоровой посуды и золотого диска исполнительницы. Все это было украдено из отеля звезды, а ее саму затолкали на заднее сидение машины, которую подожгли. Убитая видела нападавших и могла их опознать. Золотой диск, украденный в ходе ограбления, певица получила за знаменитый хит «Ламбада», который «гремел» в 90-е во многих странах Латинской Америки и мира. Последние пять лет исполнительница жила на родине в Рио-де-Женейро, владела гостиницей, и неизвестные знали, что у нее есть деньги.

Лоавла Браз выросла в творческой, музыкальной семье у отца-музыканта и матери-пианистки. Пела Лоавла с тринадцати лет, а хит, который сделал ее знаменитой, записала во Франции, в составе группы «Каома». Браз состоялась и как исполнительница группы из латиноамериканцев, и как сольная певица. Всего на счету погибшей 80 альбомов, все они золотые и платиновые. Последний сольный альбом исполнительницы «Recomeçar» был записан в 2004 году, после чего певица оставила творческую деятельность. Ей было всего 63 года.