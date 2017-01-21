Иванка Трамп и Мелания Трамп распределяют обязанности в Белом Доме

У избранного президента Дональда Трампа две «первые леди» — жена Мелания и дочь от первого брака Иванка. Обе женщины будут иметь отношение к политике США, и сейчас они договариваются о распределении ролей в Белом Доме. Ситуация обостряется тем, что Мелания Трамп не собирается жить в Белом доме и покидать Нью-Йорк, а дочь с семьей уже в Вашингтоне, чтоб быть поближе к президенту США.

«Обязанности первой леди» — понятие размытое, благотворительность желательна, но необязательна. Деятельная натура Мишель Обамы позволяла ей курировать приюты, больницы, поднимать вопрос здорового образа жизни. Жена Джорджа Буша Лора Буш акцентировалась на школе и ее проблемах, а Хилари Клинтон компрометировала мужа, являясь его советником. Мелания Трамп далека от подобных вопросов, для нее сейчас главное – психика ее сына Баррона. Мальчику и так досталось во время предвыборной гонки, он не хочет пока покидать школу в Нью-Йорке пока учебный год в разгаре. Что же касается Иванки, то ей уже пророчат роль «кардинала» при отце – Трамп советуется по всем вопросам с нею, а не с женой.

Иванка Трапм – не первая, кто забирает у матери роль «первой леди» при отце. Так же и жена Гарри Трумэна Бесс старательно избегала всего, что касалось политики, а их дочь Маргарет полностью заменила мать. Президент Джеймс Бьюкенен был холостым, и его «первой леди» была племянница Харриет, ради овдовевшего Мартина ван Бюрена старалась невестка Анжелика. Похоже, Мелания Трамп будет просто красивой ширмой при муже-президенте, а организовывать в Белом Доме приемы можно и из Нью-Йорка.