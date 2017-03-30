Иванка Трамп станет официальным помощником отца

Иванка Трамп объявила недавно о том, что официально станет помощником своего отца. Примечательно также то, что она отказалась от зарплаты, как и Дональд Трамп. Такое решение связано тем, что очень много людей обеспокоены неопределенностью её статуса.

До этого журналисты сообщали, что Иванка уже имеет свой рабочий кабинет в западной части белого дома. Немногим поздней сообщалась, что дочка президента имеет теперь доступ к засекреченным государственным сведениям. После чего адвокат Иванки сделал официальное заявление, сказав что президентская дочка собирается стать официальным советником своего отца.

Отметим, сразу после того как американцами был избран новый лидер США, супруг Иванки — Джаред Кушнер сразу же приобрёл статус его советника по многим вопросам, включая также те, которые касаются внешней политики.