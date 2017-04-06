Из-за нехватки угля была остановлена работа украинской ТЭС

Теплоэлектростанция, снабжающая теплом примерно треть жилых домов в городе Днепре, на время остановила свою работу из-за малых запасов угля. Об этом журналистам заявила компания, владеющая данной ТЭС.

В компании отметили то обстоятельство, что ТЭС удалось эффективно использовать остаток топлива и обеспечить тем самым жилые дома теплом до наступления теплой погоды. Сейчас момент на складе станции имеется только 30 тысяч тонн угля. Это является дежурным запасом на тот случай, если вдруг возникнет необходимость возобновить подачу тепла.

За летний период энергетики планируют накопить достаточное количество угля к наступлению холодов, а также провести ремонтные работы станции.