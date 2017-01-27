Изнасилование в городе Бор: несовершеннолетнюю девочку спасли от дедушки

В городе Бор, который находится в Нижегородской области, произошло изнасилование. 61-летний пенсионер совершил по отношению к своей внучке противоправные действия сексуальной направленности.

Сообщается, что данный инцидент произошел около недели назад. Так, мужчина, находясь у себя дома начал насиловать внучку своей супруги. На крики о помощи подростка прибежали родственники, именно они смогли помочь девочке, которой еще нет 14 лет. Увидев насилие, они вызвали полицию, которая задержала пенсионера. Несмотря на то, что житель Бора был пойман с поличным, он не признает свою вину и не раскаивается в содеянном. Правоохранительные органы продолжают расследовать данный инцидент. В скором времени для преступника будет избрана мера пресечения.

Напомним, недавно стало известно, что в Нижегородской области в городе Богородск мужчина в возрасте 38 лет, на протяжении четырех месяцев неоднократно насиловал свою дочку. Об этом подросток рассказала своей матери, которая написала заявление в полицию о растлении несовершеннолетней. Эту информацию сообщили в пресс-службе СК РФ по области. На сегодняшний день подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение.