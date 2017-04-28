Правительство США заявило, что одной из главных заслуг президента Дональда Трампа, который на посту уже около 100 дней, — это «изоляция России в ООН». По их убеждениям, именно политика Трампа и его дипломатия помогли достичь результата.

Представители правительства США уверены в том, что сотрудничество с Китаем и налаживание взаимоотношений между двумя лидерами, являются одной из главных причин, почему Россия изолирована в ООН. Но вот остается открытым вопрос, что они понимают под этой изоляцией.

Ранее правительство Америки также прокомментировало и голосование на заседании Совета Безопасности ООН, где принималось решение по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии. Во время голосования Россия воспользовалось своим право вето, не допустив принятие данного решения. Китай во время голосования воздержался.