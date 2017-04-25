В честь годовщины со дня создания Корейской народной армии в КНДР были проведены одни из самых мощных артиллерийских учений за всю историю существования Пхеньяна. По неподтвержденной информации, на учениях присутствовал лидер КНДР — Ким Чен Ын.

К 85-летию со дня создания военной армии КНДР, военное руководство провело мощные артиллерийские учения в порту Вонсан. Сейчас армия КНДР насчитывает более 1,2 миллиона военных, большая часть которых размещается вместе с военной техникой на границе с Южной Кореей. Армия КНДР всегда находиться в боевой готовности.

Все мировое сообщество опасалось, что к годовщине в КНДР будет приурочено очередное испытание ядерного оружия, по причине чего США даже направило своих военных к берегам Корейского полуострова.

Вопрос ядерных испытаний КНДР будет обсуждаться в ближайшую пятницу на Совете безопасности ООН, где Китай, Япония, Россия и Южная Корея обсудят вопрос влияния на Пхеньян.