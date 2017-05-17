Вопрос, как обойти блокировку ВКонтакте, интересует все больше граждан Украины, после того, как киевские власти запретили эту соцсеть на территории страны. Администрация соцсети уже предложили украинским пользователем использовать Tor-браузер и настройки DNS-серверов.

Украинским пользователям ВКонтакте, администрацией соцсети были разосланы инструкции, в которых объяснялось, как они могут обойти блокировку своих аккаунтов, после того, как ВК была запрещена на территории Украины.

Служба поддержки дала четыре способа обхода, которые можно произвести, как с компьютеров, так и с телефонов.

Например, украинцам предложили использовать Tor-браузер или специальные настройки DNS-серверов. Напомним, что накануне украинский президент Петр Порошенко издал указ о запрете на всей территории страны соцсетей ВКонтакте и Одноклассники. По мнению киевских властей, с помощью этих соцсетей Россия ведет активную информационную войну против Украины, а также добывает нужную ей информацию. Помимо этого, под запрет попали поисковые системы Яндекс и Маэл. ру, и все их сервисы. Всем, кто ослушается указа, грозят штрафы.

Администрация ВК оперативно отреагировала на этот ход украинских властей, всем пользователям с Украины были разосланы специальные письма, в которых им упоминалось, что соцсеть всегда была вне политики. Также в письмах содержались инструкции по возможным вариантам обхода блокировки. С информацией о том, как можно войти на свои аккаунты в ВК поделился и российский телеканал “Россия 24”.