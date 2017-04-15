Католическая Пасха в 2017 году началась с крестного хода вокруг Колизея, которую вечером 14 апреля возглавил главный понтифик Западной церкви, Папа Римский, Франциск. В шествии участвовало более 100 тысяч верующих. Миллионы католиков по всему миру наблюдали за этим в режиме реального времени.

По сообщению ИА ТАСС, главное духовное лицо Ватикана, Папа Римский, Франциск в Страстную пятницу провел традиционный для католиков крестный ход вокруг стен античного Колизея. Более 100 тысяч участвующих в этом паломников наводнили проспект, прилегающий к Императорским форумам и окружили древний амфитеатр. Католики всего мира могли видеть все это в режиме он-лайн.

Голгофский крест нес кардинал Агостино Валлини, в качестве добровольных помощников служили монахи Святой Земли, инвалиды, множество католиков из Польши, Франции, Индии, Китая и нескольких стран Африки.

Римская полиция постаралась принять все меры по обеспечению порядка, улицы вечного города во время крестного хода охраняли 3,5 тысяч стражей безопасности.

По традиции, Папа выступает перед верующими с пасхальной речью и молитвой. В этом году для понтифика ее составила Анн-Мари Пеллетье, религиозная писательница из Франции. Авторов для речи Папы меняют каждый год. Глава Католической церкви выступал перед огромной толпой своей паствы, которая внимала каждому слову своего лидера с зажженными факелами в руках. После речи Папа отправился на торжественную мессу в собор св. Петра.

Напомним, что первый крестный ход вокруг Колизея произошел в 1750 году в честь мученической смерти христиан, убитых в амфитеатре в первые века нашей эры.