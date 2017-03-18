Кейт Миддлтон и принц Уильям решительно опровергли слухи о своем разводе

Кейт Миддлтон и принц Уильям опровергли слухи о своем разводе. Королевская пара таки отправилась в кратковременное путешествие в Париж.

После того, как в распоряжении СМИ оказался компромат на принца Уильяма, многие издания запестрели интригующими заголовками, мол, Кейт Миддлтон готова подать на развод. Однако, судя по всему, веселье принца Уильяма в Альпах сошло ему с рук – парочка, похоже, и не думает расставаться.

Вчера при дворце состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня святого Патрика, на котором Кейт и Уильям таки появились вместе. Более того, супруги все время мило улыбались друг другу, переговаривались и вели себя так, будто являются самой счастливой парочкой на планете.

А после, как и планировалось ранее, они вместе отправились в Париж. Визит во французскую столицу оказался краткосрочным – уже сегодня вечером, 18 марта, они должны вернуться обратно в Лондон. Тем не менее, для общественности этого вполне хватило, чтобы опровергнуть потенциально самое громкое расставание года.

Впрочем, не исключено, что в королевское семье репутацию поставили на первое место. В таких условиях, естественно, принц и герцогиня просто не могли публично проявить семейный разлад. Что на самом деле произошло в швейцарских Альпах и действительно ли Кейт Миддлтон пришлось всерьез переживать за своего мужа, скорее всего, это так и останется загадкой.