В семействе королевы Великобритании Елизаветы ІІ не все так гладко: принц очень весело проводит время в Швейцарии с неизвестными моделями, а Кейт Миддлтон даже не знает, что сказать на это. Фотографии «швейцарских каникул» Уильяма попадают в руки герцогини Кембриджской, а она не верит, что ее муж способен так подобное. Хочется верить, что это каждый раз разные модели, а домой наследник вернется прежним.

Женщину, с которой чаще всего папарацци ловили принца на швейцарском курорте, зовут Софии Тейлор. Она – модель из Австралии, и ей всего 24 года. Ради красавицы, не успевшей надоесть, принц Уильям даже не посещал Игры Содружества, хотя это и входит в его обязанности. А фотографии из Вербье заставили герцогиню усомниться в верности ее мужа. Неужели она повторит плачевную историю свекрови, принцессы Дианы? Принц не хочет комментировать инцидент из-за его скандальности и нечистоплотности, а Кейт Миддлтон не может отойти от глубокого шока. Так же уставший, словно угасший внешний вид Кейт Миддлтон связывает как с беременностью, так и с депрессией.

Несмотря на слухи, сплетни и провокационные фотографии принц с супругой дали понять, что развода не будет: они вместе выходят в свет, а Кейт хоть и переживает, но виду не показывает и улыбается на публику. Словно и не было «веселого отпуска» у ее мужа в Альпах. Королевская чета посетила Парад святого Патрика, а потом отправилась с коротким визитом в Париж.