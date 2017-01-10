Кейт Миддлтон: летние снимки королевской семьи появятся на новогодних открытках

Украинский женский портал «Хочу» пишет: Принц Уильям и его супруга герцогиня Кэйтрин выпустили открытки, которые являются «зимними» и «летними» одновременно. На снимках королевская семья, одетая в летнее, поздравляет британцев с Новым Годом и Рождеством. Принцесса Шарлотта носит свитер, из которого уже вырос принц Джордж, умиляя блюстителей традиций.

Разные модные журналы для стильных женщин поздравляют любимицу и «икону стиля» герцогиню Кембриджскую с тем, что ей исполнилось 35 лет 9 января. Они пишут или о 35-и ее самых любимых и роскошных нарядах, или о 35-и фактах о ней, ее детях и ее августейшем супруге. Журнал «Хэллоу» пишет, что в свое время Миддлтон играла в пьесе «Пигмалион» Элизу Дулиттл и полностью повторила судьбу своей героини. Будучи невестой, а потом женой Принца Уильяма, ей пришлось учиться вести себя иначе, хотя она – ребенок работников «Британских авиалиний». Герцогиня научилась быть иконой и примером, всегда улыбаться, дипломатично разговаривать, вести себя как леди и забыть о друзьях, плохом настроении и усталости.

«Королевское общество фотографов» Британии рады иметь в своих рядах саму герцогиню Кембриджскую. Оказалось, что Кейт Миддлтон имеет талант к фотографии, а фото ее детей в Канаде этим летом сделаны профессионально. Фотография – увлечение жены Принца Уильяма со студенческих времен, а по образовании Кейт Миддлтон – «бакалавр истории искусств».