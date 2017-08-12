Кейт Миддлтон станет новой королевой Великобритании после Елизаветы ІІ

Королева Елизавета ІІ решила лишить короны своего сына Принца Чарльза – по ее мнению, он не умеет править. Новым королем Великобритании будет внук Елизаветы ІІ, а его супруга Кейт Миддлтон станет королевой. Монархиня уверена, что ее сын слишком стар для трона, а внуки показали, что за ними – будущее.

10 августа королева Англии Елизавета ІІ официально лишила своего сына права на корону и трон в пользу своего внука. Она уверена, что Принц Уильям слишком стар для власти, а британцы требуют тех, кто поведет их в будущее, а не оставит в прошлом. Ее внук с супругой – пример того, какими должны быть монархи: Принц Уильям и герцогиня Кембриджская доказали, что они достаточно харизматичны, трудолюбивы и сильны для унаследования трона. Елизавета ІІ просидела на троне 65 лет и научилась определять, кто приведет Дом Виндзоров к процветанию, а кто — к провалу.

Решение матери очень не понравилось Принцу Чарльзу – он всю жизнь ждал, когда мать устанет, отойдет от дел и передаст корону ему. Симпатия Королевы к «молодым» даже рассорила отца и сына, и Кейт до сих пор старается примирить супруга и свекра. О реакции второй жены Принца Уильяма, Камиллы Паркер-Боулз, пока ничего не известно, но СМИ пишут, что она вздохнула с облегчением.

Молодая королевская чета заслужила стать новыми королями Великобритании: они много путешествуют по миру в рамках деловых поездок, поднимают имидж короны, так же Принц Уильям и Кейт занимаются благотворительностью. Британцы любят Миддлтон не меньше, чем ее покойную свекровь Принцессу Диану: у Кейт безупречные вкус и манеры.