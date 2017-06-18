Кейт Миддлтон приняла участие в параде, приуроченному ко дню рождения Елизаветы II. Королевская семья в очередной раз приковала к себе внимание. Принц Уильям для мероприятия выбрал традиционный мундир, а его супруга с детьми пришли на торжество в розовых нарядах.

В апреле Елизавете II исполнился 91 год. Этот важный праздник она отметила в кругу своих родных, а в прошедшую субботу состоялось всенародное гулянье по этому поводу. В этот день жители Великобритании посетили парад и приветствовали свою королеву.

Данное важное мероприятие посетили все члены королевской семьи. Но особое внимание общественности приковал принц Уильям и его супруга с детьми. Эта чета полюбилась обществу благодаря своей непосредственности, а также искренности. Для парада принц выбрал традиционный мундир, а Кейт Миддлтон подобрала себе и детям наряды, которые были в одной цветовой палитре.

Необходимо отметить, что на протяжении 200 лет программа торжества остается неизменной. Сам парад прошел на улице Мэлл, направляясь до Букингемского дворца. В цепочке экипажей были члены монаршей семьи. Кейт Миддлтон, принц Гарри и герцогиня Камилла были в первом экипаже. Следом за ними ехали принцы Эндрю и Эдвард, принцессы Беатрис и Евгения.

Напомним, недавно Кейт Миддлтон призналась, что в школе ее называли Скуик. Такое смешное прозвище ей дали одноклассники в честь морской свинки. Об этом член королевской семьи сообщила во время посещения этого учебного заведения.