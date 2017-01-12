Kia Stinger GT: автомобиль с отменной управляемостью и динамикой

На автошоу в Детройте Kia представила свой новый автомобиль, который получил название Stinger GT. Данная модель характеризуется привлекательным дизайном, отменной динамикой, а также хорошей управляемостью. Об этом передает одно из российских изданий.

Корейская компания тщательно вела разработку имиджевого автомобиля. Машина является скоростной, комфортабельной. Это обеспечивается благодаря наличию колесной базы. Плавная езда гарантируется усовершенствованной подвеской. Во время настройки ходовой работники компании брали в пример купе BMW 4 Series. Этот момент не удивляет, так как данным процессом управлял Альберт Бирман, ранее являющийся бывшим главой в BMW.

Во время езды звук двигателя абсолютно не слышен, так как салон характеризуется высококачественной шумоизоляцией. Купе напоминает спортивный автомобиль, так как сиденья в нем установлены очень низко. Центральная консоль впереди служит для разделения водителя и его пассажира. Одним из важных приоритетов считается жесткость кузова. Компания сделала ставку именно на этот момент, а не гналась за уменьшением веса модели. Чтобы обеспечить автомобилю нужную прижимную силу, используется скромный спойлер, расположенный сзади, а также аэродинамический обвес.