Киевляне будут собирать подписи за отставку мэра города Кличко

В Киеве, Украина, прошло собрание неравнодушных граждан, которые хотят инициировать отставку мэра города, пост которого занимает Виталий Кличко. Главная причина – это не выполнение мэром своих прямых обязанностей и нерациональное управление бюджетом города.

Территориальная община города собралась на заседании в Украинском доме, чтобы обсудить вопрос инициирования подписей за отставку мэра Киева. На данный момент этот пост принадлежит Виталию Кличко, который занимает его с 2014 года. Для того, чтобы мэра отозвали с должности, необходимо 393 подписи. Именно такое количество прописано в Законе Украины «О местном самоуправлении».

Главной причиной досрочного увольнения громада назвала бездействие власти в лице мэра, его не желание реагировать на проблемы города.