Киевляне вышли на митинг в поддержку Надежды Савченко

Киевские активисты, поддерживающие Надежду Савченко, вышли на митинг в центре города. Митингующие принесли плакаты с призывами освободить депутат из-под стражи. Активисты призывают прохожих присоединяться к акции.

В Украине продолжается следствие по делу народного депутата и бывшей военнослужащей Надежды Савченко. Савченко продолжает оставаться под стражей на время следствия. Тем временем активисты организовали митинг в ее поддержку.

Митингующие собрались в самом центре Киева днем в воскресенье, 22 апреля. Участников митинга не так много – в общей сложности около двух десятков человек. Основные события разворачиваются на площади Независимости, митингующие принесли с собой плакаты в поддержку депутата.

Участники протестного мероприятия требуют выпустить Савченко из-за решетки, провести в ее отношении справедливое и независимое следствие. Сторонники Надежды Савченко также категорично настроены по отношению к действующей украинской власти. Митингующие стараются приобщать к мероприятию больше людей, призывая прохожих поддержать митинг.