Ким Чен Ын стремится к объединению с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел плодотворные переговоры со своим коллегой из Южной Кореи. Главы стран достигли компромисса в вопросе примирения, а глава Северной Кореи также заявил, что государства будут стремиться к объединению.

Сегодня, 27 апреля, лидеры Северной и Южной Корей провели рабочую встречу, а глава КНДР и вовсе впервые за десятки лет формально пересек государственную границу с соседним государством.

Судя по всему, встреча и переговоры были очень плодотворными. Ким Чен Ын заявил, что Кореи должны прекратить многолетние войны и вражду и начать двигаться в сторону объединения. По его словам, население Северной Кореи и население Южной Кореи исторически являются одним народом, и в нынешних условиях глупо сталкивать два родственных народа между собой. Северокорейский лидер также да понять, что КНДР будет стремиться к объединению с Южной Кореей в будущем:

«Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся. Мы — один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены».

Подтвердил положительные результаты переговоров и южнокорейский лидер. Мун Чжэ Ин торжественно объявил, что отныне на Корейском полуострове больше не будет войн, и начинается эра мира.