Китаянка ослепла на один глаз, играя на смартфоне сутки без перерыва

Молодая жительница Китая ослепла на один глаз после игры на смартфоне 24 часа подряд. Врачи диагностировали ей окклюзию глазной артерии и намекнули молодым, что это старческая болезнь, которой не должно быть в 21 год.

Жительница Китая потеряла зрение на правом глазу, играя в свою любимую игру на смартфоне. 21-летняя девушка призналась, что она – страшная игроманка, она жизни не представляет без своего любимого мобильного приложения, и в свой нерабочий день она может сутки потратить на игрушку. Правый глаз девушки перестал видеть после суток в виртуальной реальности без перерывов на еду и отдых. Врачи поставили ей «окклюзию глазной артерии», которая является старческой болезнью и не должна наблюдаться в 21 год. Глаза нельзя сильно перенапрягать, нужно регулярно давать им отдых, делать ряд специальных упражнений, не засиживаться за компьютером вне работы. Если, конечно, нет зависимости от любимой игры, которая заменила живое общение, увлечения и хобби.

Ослепшая призналась, что ради любимой игрушки готова вставать в шесть утра, чтоб потом десять часов подряд, до четырех часов дня, быть потерянной для реального мира. Сколько девушка определяла себе времени на сон – неизвестно, но о еде и сне за игрою она могла забыть совсем. Серьезное заболевание, вызванное неправильным образом жизни, должно помочь девушке расставить приоритеты правильно: играя, можно потерять так же второй глаз, а это – полная слепота и инвалидность.