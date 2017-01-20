Кличко в Давосе: Киев ведет переговоры с тремя зарубежными компаниями о заключении договора концессии тепловых сетей столицы

В 2017 году истекает срок договора, предусматривающего управление теплосетями «Киевэнерго», находящаяся под контролем ДТЭК Рената Ахметова. Об этом информирует одно из российских изданий.

«На сегодняшний день проводим переговоры с фирмами, готовыми принять участие в открытых торгах на концессию «Киевэнерго», — рассказал киевский мэр Виталий Кличко в кулуаре «Украинского завтрака», который был организован Фондом Виктора Пинчука и состоялся в Давосе.

Всего договор рассматривают три компании, которые находятся в Норвегии, Франции, Польше. Стоит отметить, что они отличаются большим опытом в управлении активами в энергетической отрасли. Ранее Максим Тимченко, который является гендиректором ДТЭК, рассказал, что холдинг планирует совместно с западными компаниями участвовать в данном конкурсе. Но имеется одно условие, а именно улучшение регуляторной среды.

Напомним, в «Киевэнерго» сообщили, что до конца отопительного сезона люди, проживающие в домах, где нет счетчиков, будут платить по новой методике расчета. Так, оплата будет рассчитываться в соответствии с начислениями домов, где имеются счетчики. Эти изменения вступили в силу с ноября прошлого года.