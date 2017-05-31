После высказывания Владимира Путина о русской княжне Анне Ярославне во время общения с журналистами после встречи с французским лидером, глава украинского МИДа завил, что в таком случае будет считать Пушкина украинцем.

Во время своего выступления на пресс-конференции, посвященной результатам двусторонней встречи французского и российского лидера, Владимир Владимирович рассказал о вкладе в историю русской Анны — королевы Франции. Она внесла огромный вклад в Историю Франции и основала две крупные европейские династии. После этого заявления последовала бурная реакция со стороны украинского правительства. Украинский лидер обвинил Путина в попытке украсть в российскую историю княжну. Также на этот счет высказалась и другие украинские политики, обвинив российского лидера в попытке приписать себе глубокие европейские корни.

Также по этому поводу высказался и глава украинского МИДа, написав гневный пост в социальных сетях. Он заявил, что теперь будет считать Пушкина украинцем, ведь множество украинских городов неоднократно служили источником вдохновения для поэта.