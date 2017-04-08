Клинтон намекнула, что не намерена больше принимать участие в выборах

По информации телеканала CNN, Хиллари Клинтон, которая принимала участие в последних выборах на пост Президента США, намекнула о том, что больше не желает принимать участие в каких бы то ни было выборах. Ранее появлялась информация о ее баллотировании на пост мэра.

Хиллари Клинтон дала понять общественности, что не желает больше принимать участие в очередной гонке на любую руководящую должность. Она заявила, что у нее есть желание заниматься чем-то интересным, и она не уверенна в том, что это должны быть выборы. Ранее в СМИ появлялась информация, что в выборах мэра Нью-Йорка будет принимать участие и Хиллари Клинтон. Но как видно, данные громкие заявления были ложными.

Клинтон участвовала в выборах на пост Президента США, но проиграла ее Дональду Трампу.