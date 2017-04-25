В связи с юбилеем военных войск КНДР, где отмечали 85-летие со дня создания войск, в стране были проведены артиллерийские учения, на которых, по предварительной информации, присутствовал лидер государства Ким Чен Ын. Учения были проведены в порту Вонсан в акватории КНДР.

В последнее время обстановка вокруг КНДР достаточно напряжена, поскольку многие государства, в том числе и США, обеспокоены возможностью проведения со стороны КНДР очередных ядерных испытаний. США предполагало, что очередные испытания будут приурочены и к годовщине 85-летия войск КНДР, но этого не произошло. В этот день были проведены только артиллерийские учения в акватории полуострова.

Ранее в Токио лидеры Японии, США и Южной Кореи обсудили вопрос, связанный с КНДР. Обоюдное мнение всех правителей – необходимость усиления влияния на Пхеньян.