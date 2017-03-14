Когда откроют Египет: до сентября 2017 года не стоит ждать новостей

До сентября 2017 года поездку в Египет лучше не планировать, — уверены чиновники египетской стороны. Зимний туристический сезон, который приносил большие деньги, закончился, а до «осеннего всплеска» интереса к пирамидам Россия и Англия еще что-нибудь придумают. Авиасообщение скоро станет регулярным, а от гостиниц потребуют особых мер безопасности.

Регулярно россияне будут летать в Каир, но наверняка по делам бизнеса, курортов и отелей возобновление сообщений не касается. Все, что касается бизнеса, восстановить намного проще того, что касается отдыха. Другие государства тоже будут летать в страну регулярными рейсами, но он отметят только удобство нового аэропорта в Каире.

Страну, где «все включено, вкусно, весело и безопасно», подобрать трудно. Для тех, у кого есть деньги только на море и чистый пляж, открыта Болгария. Там даже можно найти достопримечательности. Италия, Испания и Израиль знают, что интересны с точки зрения истории и культуры, потому возьмут дороже. Самый дорогой отдых в Персидском заливе. К турецкому берегу снова можно летать, но революция летом этого года напугала многих туристов: неприятно оказаться в стране, где ко власти чуть не пришла хунта. Кипр и Греция давно не знали государственных переворотов, террористам они неинтересны, а греческая цивилизация представляет большой интерес.