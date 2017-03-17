Когда откроют Египет: где помимо Египта есть теплое море?

Пока Египет устраняет все «моменты» в своей системе безопасности, а Россия их находит, россияне хотя на море. Есть страны, которые пока не поняли, что море и пляжи – золотое дно, и не сильно взвинчивают цены. Каждая страна обладает своей культурой и традициями, которые будут интересны и для любителей всего нового, и для туристов, ценящих больше всего комфорт.

Туроператоры предупреждают: в Таиланд лучше всего лететь с сентября по май, а все остальное время в стране – сезон дождей, чреватый наводнениями. Раньше этот факт отпугивал туристов, но теперь многие хотя открыть для себя страну по-новому. На Кипре можно отдохнуть не менее комфортно, чем в Египте, к тому же пляжный сезон там заканчивается аж в ноябре. На Новый год, правда, в море искупаться не получится, но там есть возможность ощутить, что такое настоящее католическое Рождество искренне верующих людей. За исцелением не только души, но и тела лучше всего ехать в Израиль: дайвинг на рифе Альмог в Эйлате не уступает египетскому, а солевые и грязевые курорты Мертвого моря кого угодно поставят на ноги.

Египет видит, какая у него большая, серьезная конкуренция, и потому настаивает на своем скорейшем открытии. Спикер парламента страны заявил, что не понимает Россию: Египет выполнил все ее требования, а отдачи не получил. Спикеру Валентине Матвиенко как только не намекает египетская сторона, что пора открыть страну и прекратить мучить россиян и отельный бизнес Египта. Египет считает себя страной, дружественной с РФ, а друзей долгое время обещаниями не «кормят».