Когда откроют Египет, и какие курорты стали альтернативой пирамидам?

Египет, который не открыли для россиян до сих пор, породил много пересудов. СМИ могут написать, что страну пирамид, «всего включено» и Красного моря «задвигают» для продвижения Крыма или Сочи, возможно – Турции. Только если Турция и верно сильный конкурент, то Крым не собирается улучшать сервис.

Побережье Анталии стало популярно из-за того, что египтянам не на что жить без российского туриста. Для зимнего отдыха страну никогда не считали пригодной, на ее пляжах народ мало себе представлял Новый Год и Рождество – там нет очень важных религиозных святынь. Но когда не стало Египта – российские туристы решили, что страна сойдет как вариант до поздней осени. Ничего страшного, что в море нельзя купаться: в шикарных отелях есть крытые бассейны, хозяева отелей снижают цены. Что же касается Израиля, который от Египта отделяет только граница в Эйлате, то он ценит себя слишком высоко, туда стремятся попасть христианские паломники, а не любители пляжей.

Россия, как альтернатива Египту развивается, но слабо: мало кому хочется ездить по Золотому Кольцу вместо пляжей, солнца и верблюдов, а Крым очень много хочет и мало предоставляет. Россиян с лишними деньгами заполучили Таиланд, Вьетнам, АЭ и даже Индия – появился повод познать эту экзотическую страну. Находятся те, что давно летает в Египет из соседних стран и даже из Европы, но в терактах не гибнет.