Когда откроют Египет: открытие Египта зависит от последних слов Каира

На данный момент российскую сторону уже все устраивает в плане безопасности в Египте, а от Каира требуется только дата подписания протокола о полетах. С датами как раз затягивает египетская сторона. С ноября 2015 года прошло достаточно времени, РФ измучила Египет критикой системы безопасности, а весна и лето – не самый «горячий» сезон для страны пирамид.

Больше всего хорош для зимнего отдыха именно Египет: он единственный, кто дает отдыхающим море, пляжи, аквапарки, «все включено» и даже экскурсии. Больше ничего среднему туристу из России не нужно. Летом россияне находят себе занятия интереснее, и египетские отельеры это понимают. Глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что первым туристов в Египет будет доставлять «Аэрофлот». Договор на рейс «Москва – Каир» у компании уже есть, а принимать россиян будет новый терминал, построенный по последнему слову техники. Не возобновляются регулярное сообщение только потому, что другие крупные аэропорты страны и ряд отелей не проверены на предмет безопасности. Хургаду и Шарм-эль-Шейх еще предстоит проверять на соответствие всем нормам.

Соколов отметил, что устранение неполадок в двух аэропортах из трех – одна из первоочередных задач Египта: страна несет многомиллионные убытки, экономика начинает потихоньку крениться, а египетский фунт нестабилен. Курорты опустели, на них стало малолюдно: другие страны призадумались – если Россия и Великобритания за своих туристов боятся, то, наверно, есть чего бояться. Многие страны, неинтересные ИГ и другим запрещенным организациям, предоставляют свои курорты.