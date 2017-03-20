Когда откроют Египет: российским туристам придется подождать осени

Египетский чиновник Ильхами аз-Заят уверен, что страну не откроют для россиян до сентября, а то и октября этого года. Он объясняет это тем, что когда в России лето – его государство не пользуется спросом, а самый доходный зимний сезон миновал. Другое дело – авиасообщение между двумя странами и готовность египетских гаваней принять россиян.

Такие сроки объясняются легко: РФ убеждена, что во втором терминале аэропорта в Каире туристу ничего не угрожает, а вот безопасность отелей и курортов надо тщательно проверять. И требований у России будет ничуть не меньше, к тому же налицо «отсутствие прогресса в этой сфере». Когда Египет все-таки добьется своего, то туры в страну будут на 30% дешевле – россияне выиграют на долларовых колебаниях, которые происходили без них. Бюджетность отдыха – важный фактор для россиян, и поэтому многие курорты, которые представляют как аналог Египту, не подходят семьям России с точки зрения цен. В стране или дорого жить, или нет «все включено», а как поведут себя цены в этом году на путевки – даже трудно предположить. На некоторые направления будет достаточно «горящих туров», а путевками в Турцию лучше обзаводиться только сейчас. Но туристы пока не спешат планировать именно Турцию: ее закрывали, в ней произошла революция, кто знает, как сложится у Путина и Эрдогана завтра.

Европа тоже становится менее популярной из-за проблем получения шенгенской визой – необходимо сдавать отпечатки пальцев для Интерпола, и россияне выберут ту страну где получение визы упрощено или виза не нужна. Поскольку Греция – страна ЕС, россияне предпочитают ей Кипр. Там все время отдыха действует pro-visa, консульство страны ее быстро и легко выдает, а по культуре и колориту Кипр похож на Грецию.